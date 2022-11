Haushaltsgesetz 2023: Vielleicht so, vielleicht aber auch anders

Grüne: "Schwarze Null und kaputter Planet "

Verena Schäffer, Fraktionsvorsitzende der mitregierenden Grünen, knöpfte sich dann wiederum ihren ehemaligen Partner in der Opposition vor: Die Worte des SPD-Fraktionsvorsitzenden Kutschaty nannte sie " unehrlich ". Ein seriöser Haushaltsplan 2023 können erst entstehen, wenn die Grundlagen klar seien. " Heute Abend wissen wir hoffentlich mehr " sagte Schäffer, quasi unisono mit dem CDU-Finanzminister.

Fraktionschefin Verena Schäffer, B'90/Grüne

Derweil " nerve " die SPD mit ihrer " alten Erzählung ", das Land wolle die Entlastungen in der Energiekrise ganz dem Bund anlasten. Für großen Applaus und Gejohle sorgten Schäffers Worte direkt an Thomas Kutschaty: "Ich bin froh, dass du nicht mit am Verhandlungstisch in Berlin sitzt. Dann würde NRW mit leeren Händen rausgehen."