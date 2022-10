Viele offene Fragen: Schwarz-Grün plant nur mit "Basishaushalt" für 2023

Denn sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben gibt es offene Punkte:

So ist unklar, mit welchen Steuereinnahmen das Land im kommenden Jahr rechnen kann. Optendrenk hat mit Zahlen gearbeitet, die aus dem Mai stammen. Doch seitdem hat sich in Sachen Inflation und Konjunkturprognosen viel getan. Die Experten der Steuerschätzung sitzen dieser Tage zwar zusammen. Aber wie deren Prognose für 2023 aussieht, ist noch unklar.

Außerdem erwarten das Land noch zusätzliche Ausgaben. Mit dem Bund wird im Moment nämlich darüber gestritten, wer die Mehrkosten bei der Ausweitung des Wohngeldes bezahlt und wie die Nachfolge des 9-Euro-Tickets und die Unterbringung von Flüchtlingen finanziert werden. Je nachdem, welche Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern dabei herauskommt, muss NRW noch einmal bis zu drei Milliarden Euro stemmen.

Sogar neue Schulden möglich

Die erwarteten Steuereinnahmen sind noch unklar

All das findet sich im nun vorgestellten "Basishaushalt" nicht wieder. Laut Optendrenk ist kein Puffer enthalten. Kommt bei der laufenden Steuerschätzung nicht heraus, dass es 2023 ein Plus bei den Einnahmen gibt, könnten am Ende sogar neue Schulden nötig werden. Der Finanzminister wollte sich am Mittwoch nicht an " Spekulationen " beteiligen.

Zeitdruck wegen Beratungen im Landtag

Bleibt die Frage, warum die Landesregierung nun einen Haushaltsentwurf vorgelegt hat, wenn wesentliche Parameter " noch völlig unklar " sind, wie es Optendrenk selbst einräumt. Der Minister begründet das mit zeitlichem Druck. Denn bis Ende des Jahres müsse der Landtag den Haushalt verabschieden und noch genug Zeit für Beratungen haben. Ein Aufschieben, bis die aktuelle Steuerprognose und eine Einigung mit dem Bund vorliegen, sei deshalb nicht möglich.

SPD fordert schnelle Überarbeitung