Wüst kündigt für NRW Millardenhilfen in Energiekrise an

Stand: 04.11.2022, 11:49 Uhr

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat für NRW mehr als 14 Milliarden an Hilfen in der Energiekrise angekündigt. Seine Regierung werde zur Finanzierung "an die Schmerzgrenze" gehen.