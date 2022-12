Landerechnungshof kritisiert erneut Schuldenpläne der Landesregierung

Einsparmöglichkeiten nicht geprüft?

Der Landesrechnungshof aber meldete am Montag an dem Vorgehen deutliche Bedenken an: Es sei nicht ausreichend konkret genug erklärt, warum die Landesregierung zwingend nun Schulden machen müsse, um ihre Ausgaben zu finanzieren. Außerdem habe das Finanzministerium nicht geprüft, ob das Land an anderer Stelle Geld einsparen könnte, statt neue Schulden aufzunehmen. Zudem sollen Kredite innerhalb von 25 Jahren getilgt werden. Hier muss die Landesregierung noch festlegen, ab wann die neuen Schulden wieder abgebaut werden sollen.

Finanzministerium reagiert auf Kritik

Damit hat der Landesrechnungshof zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen grundsätzliche Einwände gegen die Haushaltspläne der Landesregierung geltend gemacht. Diese sicherte umgehend eine sorgfältige Prüfung zu: "Zentrale Aspekte der vorgebrachten Kritik sind bei bereits geplanten Konkretisierungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt" , teilte ein Sprecher des Finanzministeriums mit. Bis zur Verabschiedung im Landtag kommende Woche werde Klarheit herrschen.

SPD-Opposition: "Verfassungsbruchlandung"