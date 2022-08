Hitze und Trockenheit - So geht NRW mit dem Sommer 2022 um

34 Grad im Rheinland, 33 Grad in Ostwestfalen - am Donnerstag erreichen die Temperaturen in NRW die Höchstwerte dieser Woche. Einerseits ein Traumsommer - verglichen mit so vielen verregneten Sommern, die hinter uns liegen. Andererseits: In vielen Regionen hat es seit Wochen nicht geregnet, die Böden sind bis in die Tiefe knochentrocken, Ernten verdörren, Flüsse werden zu mickrigen Bächen. Und für viele wird die Hitze auch körperlich zur Belastung.