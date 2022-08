So kommen Gärten mit wenig Wasser aus

Und wenn der Garten doch mal Wasser braucht?

Experten raten, das Regenwasser während feuchterer Wochen zu sammeln. Dazu gibt es laut NABU verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnten Gärtner das Wasser in einem Regenfass oder in einem unterirdischen Behälter speichern. Alternativ kann Regenwasser auch in einem Teich gesammelt werden.