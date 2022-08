Fast die Hälfte Europas von Dürre bedroht - auch NRW

Auch NRW ist betroffen. Anfang August weist die Institution der Europäischen Kommission eine mittlere Dürregefahr für weite Teile des Landes aus. Lediglich entlang des Niederrheins im Nordwesten des Landes ist die Gefahr laut Dürrebeobachtungsstelle nur niedrig.

Ein Blick in die Daten des Dürremonitors des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) zeigt, wie kritisch die Situation aber schon jetzt ist. Demnach herrschte am 21. August auf rund der Hälfte der Fläche von NRW eine " außergewöhnliche Dürre " mit Blick auf die tieferen Bodenschichten bis 1,80 Meter Tiefe.

Betrachtet man die oberen Bodenschichten, die vor allem für die Wasserversorgung vieler Pflanzen wichtig sind, wird deutlich, dass das ein anhaltender Trend ist. Immer wieder trockneten weite Teile in NRW in den vergangenen Jahren extrem aus.

Laut dem Präsidenten der NRW-Landwirtschaftskammer gibt es dabei aktuell regionale Unterschiede. " Wirklich dramatisch sieht es aus in den reinen Sandgebieten ", so Karl Werring bei der Vorstellung der ersten Erntebilanz für 2022 am Montag. " Das wäre dann der Kreis Steinfurt im Norden des Landes. " Aber auch der Niederrhein und die Eifel sind laut Werring betroffen, also auch eine Region, für die die Dürrebeobachtungsstelle das Risiko einer Dürre als geringer einschätzt.

Dürre hat sich seit Anfang August weiter ausgedehnt

Der aktuelle Zustand wirkt sich vor allem negativ auf die Ernte von Sommerkulturen aus. Am stärksten sind laut dem Bericht der Dürrebeobachtungsstelle Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen. Auch dafür gibt es in NRW Belege: Einige Landwirte mussten in diesem Jahr bereits ihre Maisfelder wegen der Dürre verfrüht abernten.