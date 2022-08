Video starten, abbrechen mit Escape Wirtschaftliche Auswirkungen des Niedrigwassers Aktuelle Stunde. . 25:28 Min. . UT . Verfügbar bis 26.08.2022. WDR. Von Thomas Kramer.

Umfrage zur Trockenheit: Zwei von drei Deutschen machen sich Sorgen

Stand: 20.08.2022, 10:16 Uhr

Laut einer repräsentativen Umfrage werten mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland Waldbrände, Trockenheit und niedrige Flusspegel in diesem Sommer als Beweis dafür, dass der Klimawandel in Europa angekommen ist.