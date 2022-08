Wenn uns das Wasser ausgeht

Ob Currenta, RWE oder Evonik: Trotz Trockenheit und Wasserknappheit haben die Unternehmen eine Genehmigung für die Wasserentnahme. Die Bezirksregierungen in NRW vergeben diese Genehmigungen. Und die Wasserrechte gelten meist Jahrzehnte - unabhängig von Dürreperioden.

Prof. Claudia Pahl-Wostl

Ein Umstand, der nicht länger zu verantworten ist, kritisiert die international anerkannte Wissenschaftlerin Prof. Claudia Pahl-Wostl von der Universität Osnabrück. Mit einem internationalen Forscherteam hat sie erst kürzlich neue Satellitenbilder ausgewertet.

Das Ergebnis: Deutschland gehört zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit. "Die Wassermenge, die gespeichert ist in den Grundwasserressourcen, im Boden, in Oberflächengewässern, aber auch sonst in Pflanzen hat einfach signifikant abgenommen in den letzten circa zehn bis 20 Jahren."

Rheinland-Pfalz begrenzt Wasserrechte

In Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung bereits umgesteuert. Die neue Strategie lautet: Die Vergabe von Wasserrechten soll zeitlich stärker begrenzt werden. Außerdem wird in festgelegten Intervallen überprüft, wieviel Wasser entnommen werden darf. Ist der Grundwasserspiegel gesunken, muss auch die Entnahme gedrosselt werden.

Landesumweltminister Oliver Krischer

All das werde jetzt auch in NRW diskutiert, kündigt Minister Oliver Krischer (Grüne) im Interview mit dem WDR an. "Wir werden alle Maßnahmen ergreifen, gegebenenfalls bis hin zu Gesetzesänderung, wenn das erforderlich sein sollte, um beispielsweise Genehmigungen zu befristen oder Unternehmen zu Wassersparmaßnahmen zu verpflichten."

Wie schnell das umgesetzt werden wird, darauf will sich der Umweltminister nicht festlegen. Er kündigt eine Aufarbeitung an. Das werde eine Sisyphos-Arbeit.

