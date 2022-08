Warum bei "Pegel Null" trotzdem noch Wasser im Rhein ist

Durch den niedrigen Wasserstand stünden die Anleger teils so steil zum Ufer, dass sie vor allem für ältere Fahrgäste schwer zu begehen seien. " Es müsste vom Oberrhein mal so richtig regnen, damit der Fluss sich endlich wieder auffüllt ", sagte van Laak. Doch das sei vorerst nicht in Sicht.

Für den Fischbestand im Rhein bringt das Niedrigwasser zusätzlichen Stress: Die Tiere zögen sich mit dem sinkenden Wasserstand in tiefere Fahrrinnen zurück, wo sie ständig dem Schiffsverkehr ausweichen müssten, sagte ein Düsseldorfer Stadtsprecher. Das belaste die Fische.