WEITERE NACHRICHTEN

Fridays für Future (FFF)

Fridays for Future: Sommerkongress • Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten diese Woche mit ihren Blockaden der Flughäfen Köln/Bonn und Frankfurt einmal mehr für Unmut bei Reisenden gesorgt. Dadurch fast in den Hintergrund getreten ist mittlerweile die Klimaschutz-Gruppe Fridays for Future ( FFF ) - Schüler, die mit ihren Demonstrationen ab 2018 in Deutschland ein neues Bewusstsein für die Dringlichkeit von Klimaschutz geweckt hatten. In Halle, in Sachsen-Anhalt, startet heute der bundesweite FFF -Sommerkongress. Diskutiert werden sollen unter anderem neue Strategien, um auf ihre klimapolitischen Ziele aufmerksam zu machen.

Weiter Umwege und Staugefahr in NRW • Alle 16 Bundesländer haben Ferien - und ausgerechnet jetzt ist auf mehreren Autobahnen in NRW mit Staus und Umwegen zu rechnen: Seit gestern Abend sind einige wichtige Autobahnkreuze gesperrt. Auf der A1 bei Leverkusen, der A43 bei Herne und der A3 bei Duisburg. Grund sind Bauarbeiten. Dabei erwartet der ADAC ohnehin das bundesweit "schlimmste Stauwochenende der Saison". Durch die zeitgleichen Ferien bundesweit gebe es auch in NRW viel Durchreiseverkehr. Die Vollsperrungen am Wochenende würden die Situation verschärfen, schätzt der ADAC, da auch die Ausweichrouten belastet sein werden.

Trump und Netanjahu demonstrieren Einigkeit • Israels Regierungschef Netanjahu hat sich auf seiner USA-Reise auch mit Ex-Präsident Trump getroffen. Auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida demonstrierten beide Politiker Einigkeit und äußerten sich kritisch über die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Harris. Zum Nahost-Krieg sagte Trump, die von der Hamas festgehaltenen Geiseln müssten sofort freikommen. Netanjahu will ein Team nach Rom schicken, wo erneut Gespräche zur Freilassung der Geiseln stattfinden sollen.