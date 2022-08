Erste Erntebilanz: Getreide sehr gut , Kartoffeln, Mais und Rüben in Gefahr

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die explodierenden Energiepreise und der ausbleibende Regen - trotz all dieser Faktoren konnten die Landwirtinnen und Landwirte in NRW dieses Jahr eine sehr gute Ernte beim Getreide einfahren: Bislang sind 3,93 Millionen Tonnen in NRW geerntet worden, das sind elf Prozent mehr als 2021. Diese Teilbilanz präsentierte NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen ( CDU ) am Montag in Düsseldorf.

Trockenheit bot ideale Erntebedingungen

Nach Angaben von Karl Werring, dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer NRW, hat es " überwiegend optimale Bedingungen " für den Anbau gegeben. Es habe im Frühjahr geregnet und die aktuelle Trockenheit habe " ideale Bedingungen für die Ernte " geboten. Das Getreide habe diesmal nicht unter hohem Energieaufwand getrocknet werden müssen.

Einzelerträge diverser Getreidesorten

Die gute Bilanz sieht bei den einzelnen Getreidesorten wie folgt aus, angegeben ist jeweils der Ertrag pro Hektar Fläche, der Zuwachs bezieht sich auf 2021:

Winterweizen: 8,7 Tonnen, ein Plus von 12,2 Prozent

Sommerweizen: 6 Tonnen, ein Plus von 22 Prozent

Wintergerste: 7,9 Tonnen, ein Plus von 9 Prozent

Sommergerste: 5,9 Tonnen, ein Plus von 20 Prozent

Roggen: 7 Tonnen, ein Plus von 2 Prozent

Triticale (Futterpflanze): 6,8 Tonnen, ein Plus von 10,4 Prozent

Hafer: 5,7 Tonnen, ein Plus von 24 Prozent

Doch bei der guten Bilanz der Weizenernte gibt es eine Einschränkung: Der Proteingehalt sei teilweise nicht ausreichend. Das könnten aber die Getreidemühlen kompensieren, indem sie Importweizen untermischen, der einen höheren Proteingehalt habe, erklärte Silke Gorißen.

Trübe Aussichten fürs restliche Erntejahr

Mit Sorge blicken die NRW-Landwirtschaftsministerin und der Landwirtschaftskammer-Präsident auf das weitere Jahr. Kulturen wie Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben würden unter der aktuellen Dürre leiden, zum Teil hätten die Landwirte den Mais schon notgeerntet. Das Grünland leide und das Pflanzenwachstum stagniere mitunter. Wenn die Dürre anhalte, dann könne es auch mit der Aussaat für das Folgejahr problematisch werden.

Silke Gorißen und Karl Werring

Zu den weiteren " Herausforderungen " für die Landwirtschaft gehört laut Gorißen, dass die Düngemittelpreise um das Vierfache gestiegen seien und die Energiepreise sich verdoppelt hätten. Gorißen erinnerte daran, dass Gas ein wichtiger Grundstoff für die Stickstoffdüngerproduktion ist. Darum sei es wichtig, über eine Priorisierung der Gasverwendung für den Landwirtschafts- und Ernährungssektor zu sprechen.

Werring betonte, die Landwirte würden aktuell schon Dünger und Kraftstoffe so sparsam einsetzen, " noch mehr sparen können wir nicht ".

Wege aus der Klimakrise

Angesichts der Klimakrise will die NRW-Landwirtschaftsministerin den regionalen Anbau und die regionale Vermarktung stärken. Zudem müsse die Digitalisierung in der Landwirtschaft ausgebaut werden. Künstliche Intelligenz helfe, Dünger und Pestizide gezielter auszubringen. Weitere Möglichkeiten zur Klimaanpassung " sind in der Erprobung ", so Gorißen.