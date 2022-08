Extremes Niedrigwasser - ist unsere Versorgung sicher?

Die Tourismusbranche leidet

In den vergangenen Jahren hat sich die Flussschifffahrt in vielen Städten und Regionen zu einer beliebten Touristenattraktion gemausert. "Mittlerweile verkehren auf deutschen Gewässern rund 1.000 Fahrgastschiffe, die jährlich ungefähr zehn Millionen Fahrgäste befördern", analysierte Prof. Lehmann. Die Fahrgastschifffahrt ist also ein Wirtschaftsfaktor.

Auch Autofähren wie die Fähren in Zons, in Köln-Langel/Hitdorf und in Rees am Niederrhein mussten ihren Betrieb schon einstellen. Für die Nutzer bedeutet dies oft lange Umwege.

Lieferketten: Unternehmen sind auf Wasserstraßen angewiesen

Viele Großunternehmen wie Thyssen und BASF liegen nicht umsonst am Rhein - sie sind auf die Wasserstraße angewiesen, um mit Brennstoffen und Rohmaterialien versorgt zu werden. Und natürlich, um ihre Endprodukte zu verschiffen. Diese Versorgung gerät nun in Gefahr.