So sollen in NRW Waldbrände verhindert werden

Das neue Konzept gebe "die richtigen Antworten auf die Herausforderungen des Klimawandels" und helfe, "schneller reagieren zu können, wenn der Notfall eintritt". Innenminister Reul ergänzte, das mehr als 60 Seiten lange Papier enthalte eine Checkliste, die den Feuerwehren und den Zuständigen beim Landesbetrieb Wald und Holz dabei helfe, eine Gefahrenanalyse der Wälder vorzunehmen. "Es wird also geschaut, wie sich die Feuerwehr vor Ort personell und materiell aufstellen muss."

Das sind die wichtigsten Punkte des Waldbrandvorbeugekonzepts:

"Waldbrandschutzstreifen" aus schwerer entflammbaren Bäumen, beispielsweise Eichen oder Buchen, sollen eine Ausbreitung von Feuern verlangsamen.

Künstlich angelegte Löschteiche werden dort weiter ausgebaut, wo kein Löschwasser aus Talsperren, Seen oder Flüssen zur Verfügung steht.

Waldwege werden als Zufahrten für die Feuerwehr so gerüstet, dass auch hohe und breite Einsatzfahrzeuge gut durchkommen. Auch Ausweichbuchten gehören dazu.

In regelmäßigen Übungen sollen Forstmitarbeitende und Feuerwehren Extremsituationen wie einen Waldbrand gemeinsam üben.

Digitale Kameras sollen zum Beispiel Rauchsäulen zuverlässig anzeigen.

Eine Checkliste zur Bestimmung des Waldbrandrisikos.

Die 20-seitige "Checkliste zur Bestimmung des Risikos von und bei Waldbränden" soll Feuerwehren, Forstbetrieben und Kommunen helfen bei der Planung ihres Brandschutzes, aber auch beim Handeln im konkreten Brandfall. Entlang eines "Ampelsystems" kann der Ist-Zustand eines Waldes ermittelt und daraus eine Gefahrenanalyse erstellt werden. Dann lässt sich genauer festlegen, welche Brandschutzmaßnahmen und Ausstattung in einer Waldregion gebraucht werden. Im unmittelbaren Notfall könnten die Einsatzkräfte mittels dieser Checkliste ihr Vorgehen präziser planen.

Die Grüne Landtagsfraktion begrüßte am Dienstag das vorgestellte Konzept - und erinnerte daran, dass die Grünen das Thema Waldbrandprävention und -bekämpfung schon 2020 beantragt hätten. Ein daraus entstandener Entschließungsantrag habe nun "offenbar" zu dem vorliegenden Konzept geführt, bemerkte Fraktionschefin Verena Schäffer. Bei der Umsetzung müssten nun aber auch "die Akteure des Naturschutzes" eingebunden werden.

Mehr als die Hälfte des Waldes in Privatbesitz

Die Umsetzung des Waldbrandvorbeugekonzepts hänge von denen ab, die den Wald besitzen, erklärten dazu die beiden Ministerien am Dienstag. Rund 65 Prozent des Waldes in Nordrhein-Westfalen befindet sich aber in Privatbesitz - so viel wie in keinem anderen Bundesland. Laut Waldbrandstatistik 2021 brachen 70 der insgesamt 79 gezählten Waldbrände in NRW in dem Jahr in privat bewirtschafteten Wäldern aus.

Für Brandvorbeugung und Kontrolle gaben die Forstverwaltungen laut Waldbrandstatistik im Jahr 2021 rund 340.000 Euro aus, die privaten und sonstigen Waldbesitzer dagegen nur 3.000 Euro. In NRW könne die Landesregierung aber auch private Waldbesitzer dazu verpflichten, Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände vorzunehmen, sagt ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums auf Nachfrage. Rechtliche Grundlage dafür sei das Landesforstgesetz. Darin heißt es allerdings auch: "Die Kosten trägt das Land."