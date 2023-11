Außerordentliche Notlage - Die Woche im Satire-Remix

WDR 2 Zugabe Pur. . 30:40 Min. . Verfügbar bis 16.11.2025. WDR 2.

Was für eine Woche: Bahnstreik, Erdogan-Besuch und Donnerschlag aus Karlsruhe, hektische Suche nach 60 Milliarden in Berlin und die Tage werden auch noch immer kürzer. Moderator Michael Lohse stellt eine außerordentliche Notlage fest und sehnt sich zurück in die goldenen 90er.

Audio Download .