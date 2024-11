Kanzler Culture - Die Woche im Satire-Remix

WDR 2 Zugabe Pur. 28:56 Min. Verfügbar bis 22.11.2026. WDR 2.

Nach der K-Frage ist auch die M-Frage gelöst: Michael Lohse moderiert durch die Fragen der Woche: Wo sitzen bald mehr Spinner und Extremisten - in der EU-Kommission oder in Trumps Kabinett? Wann ist Sabotage in der Ostsee böse und wann heldenhaft? Und welches Textil steigert die Lebenserwartung?

