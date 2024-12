Jan Malte Andresen: Weihnachtswunder hilft Projekten weltweit

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:48 Min. . Verfügbar bis 08.12.2026. WDR 2.

Einmal ist keinmal, zweimal ist Tradition und dreimal ist Brauchtum. In diesem Sinn geht auch in diesem Jahr wieder das WDR 2 Weihnachtswunder an den Start. Diesmal steht das Glashaus in Paderborn, und wir sammeln zusammen mit Aktion Deutschland Hilft Spenden für Menschen, die Hunger leiden. Unser Morgenmagazin-Moderator Jan Malte Andresen ist dafür nach Simbabwe gereist, um sich Hilfsprojekte anzusehen, die wir mit unseren Spenden unterstützen.

