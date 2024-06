Martin Roos "Auf nach Zeeland"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 21:35 Min. . Verfügbar bis 28.06.2026. WDR 2.

Sommerferien im Westen. Wir packen Kinder und Koffer ins Auto und fahren nach Zeeland, weil es da alles gibt, was wir im Urlaub brauchen: Dünen, Sand, Meer und Pommes. Der Journalist Martin Roos war so oft in der niederländischen Provinz, dass er die skurrilsten Informationen zusammentragen konnte. In den Sonntagsfragen erzählt er vom Muschelautomaten in Yerseke, dem einzigartigen Lakritzladen in Veere und dem versteckten Traumbaum von Cadzand.

Audio Download .