Josef Viethen: Traumhaus in Sicht?

WDR 2 Sonntagsfragen. . 24:27 Min. . Verfügbar bis 30.08.2026. WDR 2.

Ein Haus mit Garten oder zumindest eine Wohnung mit Balkon zählt nach wie vor zu den großen Wünschen vieler Menschen. Aber die Grundstücks- und Baupreise sind in den letzten Jahren derart in die Höhe geschossen, dass die Traumwohnung oft ein Traum bleibt. Es sei denn, man ist bereit, aufs Land zu ziehen und seine Wünsche dem Budget anzupassen. Dabei helfen Architekten wie Josef Viethen aus Erkelenz. Der rechnet schon im Erstgespräch mit den Interessenten durch, was machbar ist.

