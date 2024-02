Henry Horn und Constantin Gold: "Die Grüngürtelrosen"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 26:33 Min. . Verfügbar bis 09.02.2026. WDR 2.

Wenn mehr als 100 junge Männer in der Nachbarschaft des Kölner Doms ein Fensterkonzert geben und ihnen Tausende von der Straße aus zujubeln, kann man sicher sein, dass es sich bei dem Chor um die "Grüngürtelrosen" handelt. Die Sänger arbeiten als Lehrer, Polizisten, Türsteher oder in sonstigen Berufen und haben inzwischen im Rheinland Kultstatus erreicht. Am Karnevalssonntag erzählen Constantin Gold und Henry Horn, warum Gesang für sie genauso wichtig ist wie das Kölsch danach.

Audio Download .