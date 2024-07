Eric Pfeil "Ciao Amore"

Als Achtjähriger fuhr Eric Pfeil zum ersten Mal mit seinen Eltern nach Italien. Nach dem Urlaub war er dick und glücklich. Dick hatten ihn Gelato und Schokopudding gemacht, glücklich die Musik. Seither ist er immer wieder nach Italien gereist und hat sich das Land auch durch dessen Musik erschlossen. "Allein schon wenn sich Familien am Strand darüber unterhalten, was sie am Abend essen wollen, klingt das wie Musik in meinen Ohren", sagt Pfeil.

