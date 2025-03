Wilfried Schmickler: Spaß an der Freude

WDR 2 Kabarett. . 02:29 Min. . Verfügbar bis 03.03.2027. WDR 2.

Jetzt an den tollen Tagen sind die Jecken wieder außer Rand und Band. Rathäuser sind gestürmt, und auf den Straßen sieht man zumindest in den Karnevalshochburgen viele bunte Kostüme. Aber gibt es auch Regeln, die es sich zu Karneval lohnt zu beachten? WDR 2 Satiriker Wilfried Schmicker über den Spaß an der Freude.

