Florian Schroeder: Kinderlosigkeit

WDR 2 Kabarett. . 02:54 Min. . Verfügbar bis 02.04.2026. WDR 2.

In Deutschland werden so wenige Kinder geboren, wie seit Jahren nicht mehr. Aber was würde eigentlich passieren, wenn sich dieser Trend schnell und radikal umkehren würde? WDR 2 Satiriker Florian Schroeder hat das Ganze durchdacht und kommt zu überraschenden Ergebnissen.

