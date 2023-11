Becker & Jünemann: Lautes Schweigen

WDR 2 Kabarett. . 02:40 Min. . Verfügbar bis 09.11.2025. WDR 2.

Viel zu wenige wehren sich gegen den herrschenden Antisemitismus. Das kann so nicht weitergehen, meinen die Kabarettisten Jürgen Becker und Didi Jünemann in ihrer Kolumne auf WDR 2 und haben auch Vorschläge, was da jeder und jede ändern könnte.

