Milow über das neue Album, L.A. und einen Song mit seinem Vater

Mit "Ayo Technology" schaffte Popstar Milow 2008 den internationalen Durchbruch. Am 21. Februar veröffentlichte der heute 43-Jährige sein achtes Album - "Boy Made Out Of Stars". Im WDR 2 Interview mit Steffi Neu spricht er über den "California Sound" in seiner Musik, die Herausforderung, schnell Deutsch zu lernen, die Brände in seiner Wahlheimat L.A. und eine Besonderheit auf seinem neuen Album - ein Song mit seinem bereits verstorbenen Vater.

