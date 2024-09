Wie wichtig ist Rechtschreibung?

WDR 2 Das Thema. 03:03 Min. Verfügbar bis 19.09.2026.

Immer weniger Menschen können fehlerfrei schreiben, wird an Schulen und Universitäten beklagt. Und Personalchefs wundern sich, was in Bewerbungsschreiben so zu lesen ist. Woran liegt’s? Sorgen WhatsApp und Co. für einen nachlässigen Umgang mit der Rechtschreibung oder sind Methoden wie "Schreiben nach Gehör" an der Grundschule schuld? Wie können Eltern ihren Nachwuchs unterstützen? Und wie wichtig ist korrekte Rechtschreibung überhaupt?

