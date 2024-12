Vorweihnachtszeit im Job

WDR 2 Das Thema. . 03:09 Min. . Verfügbar bis 04.12.2026. WDR 2.

Die Zeit bis Weihnachten sollte eigentlich friedvoll und besinnlich sein - stattdessen: Termine für Weihnachtsfeiern allerorten, lange Wunschlisten wollen abgearbeitet werden und was ist eigentlich mit dem Resturlaub...? Also: Effizienz ist gefragt. Online-Shopping am Rechner im Job? Pakete zum Arbeitsplatz liefern lassen? Glühwein in der Mittagspause statt abendfüllender Weihnachtsfeier? Was geht, was nicht? Tipps von Arbeitsrechtlern.

