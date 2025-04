Smartphone am Esstisch

WDR 2 Das Thema. . 02:41 Min. . Verfügbar bis 09.04.2027. WDR 2.

Sehr unhöflich, manchmal okay oder kein Problem? Die Meinungen zum Reizthema "Smartphone am Esstisch" gehen auseinander, vor allem zwischen Eltern und Kindern. Experten raten: Das Kommunikationsbedürfnis des Nachwuchses mit den Freunden ist groß, aber medienfreie Auszeiten in der Familie sind wichtig - zum Beispiel bei gemeinsamen Mahlzeiten.

