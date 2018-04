Wie man Fakten von Falschmeldungen und Hetze unterscheiden kann

Audio: Christian Sewing ist neuer Chef der Deutschen Bank

WDR 2 | 09.04.2018 | Länge: 03:34 Min.

Die Deutsche Bank hat einen neuen Chef: Mit sofortiger Wirkung löst Christian Sewing den Briten John Cryan als Vorstandsvorsitzenden von Deutschlands größtem Finanzinstitut ab. Sewing appellierte am Montag an den Teamgeist der knapp 100.000 Mitarbeiter und rief dazu auf, "unsere Jägermentalität" zurückzugewinnen. Anleger reagierten positiv auf den Wechsel an der Unternehmensspitze. | audio