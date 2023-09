Queerness und Behinderung - mit Edwin Greve

BBQ – Der Black Brown Queere Podcast von COSMO. . 30:52 Min. . Verfügbar bis 22.09.2025. COSMO. Von Dominik Djialeu, Zuher Jazmati.

Queerness und Behinderung werden nur selten zusammen gedacht. Dabei bedeutet jedes für sich schon eine eigene Welt, in der es viele Fragen und Herausforderungen gibt.

Zu Gast in dieser Ausgabe ist Edwin Greve. Er ist Aktivist, Politiker und arbeitet beim Migrationsrat in Berlin. Edwin ist trans*, hat selbst eine Behinderung und kam als Kind kosovo-albanischer Geflüchteter nach Deutschland. Das hat seine Perspektiven auf viele Themen schon früh geprägt, insbesondere die intersektionale Betrachtung. Wie barrierearm ist der Alltag für ihn? Wie zugänglich sind queere Orte und Veranstaltungen? Nicht nur darüber haben Dominik und Zuher mit Ed gesprochen. Es ging auch darum, wie es um das Dating- und Sexleben von queeren Menschen mit Behinderung aussieht. +++ Der BBQ Podcast ist seit August 2023 eine Produktion von COSMO. +++ Ihr habt Fragen, Themenvorschläge oder wollt die Redaktion erreichen? Schreibt eine Mail an cosmo.podcast@radiobremen.de Zuher und Dominik erreicht Ihr auch bei Insta @bbq.podcast +++ Team: Hosts: Dominik Djialeu, Zuher Jazmati Redaktion: Cengiz Tarhan, Daniel Kähler, Hannes Kalter, Isabelle Werner Social: Hannes Kalter Intro: Alexander Peise Postproduktion: Eva Garthe Design: Marissa Kimmel Fotos: Maischa Souaga Episodencover: Jennifer Tuffour, Maischa Souaga, bearbeitet durch Radio Bremen +++ Eine Produktion von Radio Bremen für COSMO

