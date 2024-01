Iran im Herzen. Der COSMO-Podcast zu #IranRevolution

Von schneebedeckten Skigebieten im Norden, über dicht bewachsene Wälder und Wüstenlandschaften, bis hin zu türkisblauen Stränden im Persischen Golf: Die Vielfalt der Natur in Iran ist akut bedroht. Klimawandel und Umweltverschmutzung hinterlassen ihre Spuren und zerstören die Tierwelt und Natur des Landes. Feuchtgebiete und Flüsse trocknen aus und begünstigen so verheerende Sandstürme wie beispielsweise 2014 in Teheran. Ausgetrocknete Böden erhöhen das Risiko für Bodensenkungen, also das plötzliche Absacken von Straßen. Einige Regionen des Landes haben akute Probleme mit der Wasserversorgung. Die Feinstaubbelastung in der 14-Millionen-Metropole Teheran liegt deutlich über den von der WHO empfohlenen Höchstwerte.

Im COSMO-Videopodcast „Iran im Herzen“ erzählt Regisseur und Künstler Ayat Najafi, wie er durch seine Familie in Isfahan die Auswirkungen des Klimawandels und der Misswirtschaft des iranischen Regimes mit eigenen Augen beobachten konnte. Durch Isfahan floss einst der wasserreichste Fluss Zentralirans. Doch seit einigen Jahren ist das Flussbett weitestgehend ausgetrocknet. Die berühmten Brücken der Stadt führen nun nicht mehr über den teils 150 Meter breiten Strom, sondern über karge, aufgeplatzte Erde. Das erstmalige Austrocknen des Flussbetts fällt in die Zeit, in der Najafi in der iranischen Bevölkerung ein wachsendes Umweltbewusstsein beobachtet.