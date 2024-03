Wie sieht der Kampf um Frauenrechte und Selbstbestimmung aus? Warum hat der Mullah-Staat Angst vor Rappern oder Kulturschaffenden? Wie werden Solidaritätsbekundungen oder politisches Handeln hier, von den Menschen und den Machthabern in Iran wahrgenommen? Wie beeinflussen Cyber-Agenten und Regime-Propaganda Medien und Gesellschaften - auch bei uns in Deutschland? Was ist Geiseldiplomatie und welche Interessen stecken hinter wirtschaftlichem Kalkül? Warum sitzen in Iran Umweltaktivisten im Gefängnis und wie macht sich Fridays for Future aus Deutschland stark für sie? Welche ethnische und religiöse Vielfalt steckt in der iranischen Bevölkerung und wie versucht das Regime sie gegeneinander auszuspielen?

Gäste

Jasmin Tabatabai und Steffi Niederzoll

Schauspielerin Jasmin Tabatabai und Regisseurin Steffi Niederzoll sprechen über den Widerstand iranischer Frauen gegen ihre systematische Unterdrückung und wie der Kampf für Frauenrechte das Regime stürzen kann.

Norbert Röttgen und Mariam Claren

Außenpolitiker Norbert Röttgen (MdB, CDU) und Menschenrechtsaktivistin Mariam Claren beleuchten, was politische Gefangene mit deutscher Iran-Politik zu tun haben. Was bedeutet Geiseldiplomatie? Welche Strategie verfolgt die Iran-Politik der Bundesregierung?



Kool Savas und Jasmin Shakeri

Rapper Kool Savas und Schauspielerin Jasmin Shakeri erklären, welche prägende Rolle Kulturschaffende und Musik für die Protestbewegung in Iran spielen.

Golineh Atai und Samira El Ouassil

Mit Journalistin Golineh Atai und Autorin Samira El Ouassil geht es um die Propagandamethoden Irans und warum die Narrative des Mullah-Regimes sich auch in deutschen Medien wiederfinden.

Luisa Neubauer und Ayat Najafi

Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Filmemacher Ayat Najafi sprechen über die Klimakrise in Iran, über Folterhaft für Umwelt- und Klimaschützer:innen und darüber, was Menschenrechte mit Klimaschutz zu tun haben.

Isabel Schayani und Shoan Vaisi

Journalistin Isabel Schayani und Kommunalpolitiker Shoan Vaisi (DIE LINKE) gehen auf die Diskriminierung von ethnischen und religiösen Minderheiten in Iran ein und wie das Regime Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielt.

Im WDR Fernsehen wird das einstündige Best-Of des COSMO-Videopodcasts „Iran im Herzen“ ausgestrahlt. Alle zehn Folgen sind auf Spotify, dem COSMO YouTube-Kanal und der COSMO-Homepage zu sehen und zu hören in der ARD-Audiothek sowie überall, wo es Podcasts gibt.

Moderation: Shanli Anwar

Redaktion: Parniean Soufiani

Die Sendungen wurden zwischen August und Dezember 2023 aufgezeichnet.