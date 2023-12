Wir haben wieder eine erlesene Auswahl an Persönlichkeiten aus Funk und Fernsehen zusammengetrommelt, damit ihr zwischen den Jahren ihre klugen Gedanken auf den Ohren haben könnt. Vassili Golod spricht mit der langjährigen Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die sich verändernde Aufmerksamkeit. Außerdem gibt die Nachfolgerin von Anne Will exklusiv Einblicke in die Planung ihrer neuen Talkshow. Jan Kawelke und Late-Night-Moderator Klaas Heufer-Umlauf sprechen übers Streiten und fragen sich, wie wir in Zeiten der Polarisierung wieder ein besseres Klima in der Gesellschaft hinbekommen. Klaas bringt mit, was es dazu braucht: Die Fähigkeit zur Selbstkritik.

Im Gespräch zwischen Gilda Sahebi und Daniel Donskoy geht es um den Krieg im Nahen Osten. Es ist ein reflektierter, differenzierter und persönlich geführter Dialog, in dem Schauspieler Donskoy auch über seine Familie in Israel spricht, die er erstmals seit dem Terrorangriff der Hamas besucht. Yasmine M‘Barek und Victoria Reichelt debattieren über die Ampel-Koalition und den Streit in der Regierung. Jagoda Marinić und Louis Klamroth reflektieren den deutschen Umgang mit Krisen und Kommunikation. Und Alice Hasters und Olivia Kortas blicken auf ein Europa zwischen Abschottung und Hoffnung. Danke an unsere wunderbaren Kolleg:innen, die sich im Jahresendspurt die Zeit genommen haben. Viel Spaß mit der Politik-Podcast-Elefantenrunde 2023 und kommt alle gut ins neue Jahr!

