Zeitzeichen

Zigaretten im " Birdland "

Geboren wird Bley am 11. Mai 1936 als Lovella May Borg in Oakland, Kalifornien. Ihr Vater ist Organist und Chorleiter der dortigen Pfingstlergemeinde. Sie sammelt erste Musikerfahrungen im Gottesdienst. Als ihre Mutter stirbt, ist die Achtjährige auf sich allein gestellt. Sie verlässt die High School ohne Abschluss und kommt schließlich mit dem Free Jazz in Berührung. Mit 17 macht sie sich trampend auf den Weg nach New York City, um mehr von der aufregenden Strömung mitzubekommen.

Bley lebt als Obdachlose in der Stadt, schläft am Bahnhof, hört im Jazzclub Café Bohemia Miles Davis – und bekommt schließlich im legendären „Birdland“ einen Job als Zigarettenverkäuferin. Aber sie verkauft kaum etwas, weil sie ungestört den Musikern lauschen will. So lernt sie den Jazz aus der Anschauung von Count Basie bis John Coltrane bis ins Detail kennen.