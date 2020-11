Als Schülerin beginnt Vera Brandes, die Konzertreihe "New Jazz in Cologne" zu organisieren. Da hört sie, dass der für sein Improvisationstalent bekannte Jazzpianist Keith Jarrett auf Europatournee gehen will. Sie fragt bei Manager Manfred Eicher nach einem Zwischenstopp in Köln. Eicher sagt zu, die nicht geschäftsfähige Brandes mietet die Kölner Oper. Deren 1.400 Plätze sind schnell ausverkauft.

Ende Januar 1975 kommen Jarrett und Eicher nach einem Auftritt in Basel in Köln an. Sie sind die ganze Nacht durchgefahren, der Pianist ist hundemüde: Beste Voraussetzungen für das Drama, das nun beginnt.