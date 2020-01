" Die Salonorchester in Deutschland sind in der Zeit des Ersten Weltkriegs von den musikalischen Entwicklungen in der Welt abgeschnitten ", erklärt Rainer Lotz. " Wortwörtlich hatten sie von Tuten und Blasen keine Ahnung: Von denen war nie jemand in Chicago oder New Orleans gewesen. Sie kannten die Musik eigentlich nur von Musiknoten ."

Deutsche Jazz - Bands machen Musik, die wenig mit Jazz zu tun hat

Die Menschen in Europa wollen aber Jazz hören, also müssen die deutschen Salonorchester umdenken. Und so greift der Geiger zum Saxofon, der Cellospieler zum Banjo und ein weiterer setzt sich ans Schlagzeug.

" Jazzmusiker können aus ihren Instrumenten Töne herausholen, die es in anderen Musikbereichen so nicht gibt ", erklärt Rainer Lotz die Faszination des Jazz. " Die Musik hat Rhythmus, sie hat Swing. Jazz ist ein Lebensgefühl. "



Auch in Deutschland treten schlagartig eine Menge Original American Jazz Bands auf. " Sie fabrizierten allerdings eine Musik, die nichts mit dem zu tun hat, was wir heute unter Jazz verstehen ", sagt Rainer Lotz.

Und das hört man der ersten deutschen Jazzaufnahme an, dem Tiger Rag der Original Excentric Band. Das Stück klingt eher nach Radetzky-Marsch als nach neuer wilder Musik.