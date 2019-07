Kindheit im Bordell

Musik ist für Billie Holiday Überlebensmittel und Rettungsanker. 1915 kommt sie in Philadelphia als uneheliches Kind zur Welt. Später verkauft sie sich in New York an Männer. Da singt sie längst, die Musik ist ihr Ausweg aus dem Bordell.

Die schöne Frau mit der dunklen Haut und der weißen Gardenie im Haar tritt in New Yorker Clubs auf und beeindruckt schnell durch ihr Improvisationstalent. 1933 steht sie an der Seite des Bandleaders Benny Goodman auf der Bühne, 1935 mit Duke Ellington, später mit Count Basie und Louis Armstrong. Sie wird ein Star.