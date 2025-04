Im April 1545: Gründung der Silberstadt Potosí in Bolivien

In diesem Zeitzeichen erzählt XXX:



warum Potosí im 16. Jahrhundert zu einer der reichsten Städte der Welt wird,

wie das dort geförderte Silber die europäische Wirtschaft und den globalen Handel verändert,

welche Spuren die jahrhundertelange Ausbeutung bis heute hinterlässt,

und warum Zeitgenossen Potosí einen „Höllenschlund, der Indios zu Tausenden verschlingt“ nennen.

Die Luft ist dünn in Potosí – mit 4090 Metern die höchstgelegene Großstadt der Erde. 1545 gründen die spanischen Kolonialherren die Stadt auf der Hochebene am Fuß des Cerro Rico, des „Reichen Berges“, in dem sie die größten Silbervorkommen der Welt entdecken. Binnen weniger Jahrzehnte wächst Potosí zu einer Metropole mit 150.000 Einwohnern heran – vergleichbar mit dem damaligen London oder Paris.

Das Silber, das hier unter unmenschlichen Bedingungen von indigenen Zwangsarbeitern und afrikanischen Sklaven gefördert wird, fließt in die Schatzkammern Europas, finanziert Kriege und kurbelt die kapitalistische Wirtschaft an: Bis zu 200.000 Kilo Silber jährlich erreichen den Hafen von Sevilla. Doch der Reichtum ist für viele ein Fluch.

Prof. Karoline Noack, Universität Bonn, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie

Fabian Scheidler, Autor, Journalist und Historiker, Berlin

