Wildfleisch aus Mecklenburg-Vorpommern

Fisch und Bier aus Mecklenburg-Vorpommern

Wer auf kulinarische Entdeckungsreise gehen will, kann das wunderbar in Deutschland tun. Diesmal werfen wir die Angel aus Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Wo viel Küste ist, ist viel Fisch. Und wo viele Seen sind, umso mehr. Wir tischen frisch auf. | mehr