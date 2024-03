Fisch und Bier aus Mecklenburg-Vorpommern

Genussexperte Helmut Gote könnte sich nicht entscheiden, ob er lieber Fisch aus Süß- oder aus Salzwasser auf dem Teller hätte. Gut, dass er sich nicht festlegen muss. Schon gar nicht in Mecklenburg-Vorpommern, wo es nicht nur die Küste, sondern auch zahlreiche Seen gibt. Dorthin ist Herr Gote gereist und hat seine Erkenntnisse – und so manche Kostprobe – mit ins Studio gebracht.

Aus der Müritz, dem größten See, der vollständig in Deutschland liegt, stammen großartige Fische. Davon profitieren aber nicht nur Anwohnerinnen, Anwohner und Reisende. Denn Müritz-Fischer verstehen auch etwas davon, ihren Fang in höchst delikate Dosensuppen zu verwandeln. Moderator Uwe Schulz ist begeistert.

Aber natürlich werden auch an der Ostseeküste Köstlichkeiten frisch vom Haken angeboten. In Stralsund ist der Hering der Star. Den können sogar Fischfans in Nordrhein-Westfalen genießen: Der vakuumierte Versand macht’s möglich. Als Getränk empfehlen die beiden im Studio übrigens ein Bier von Störtebeker.

