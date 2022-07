Hitze-Ticker: Waldbrände und krasse Temperaturen

13:04: Nebeldusche in Köln soll Hitze lindern

Eine Nebeldusche soll die Hitze in Köln erträglicher machen. In der Altstadt versprüht ein großer gelber Schlauch mit Löchern den kühlenden Nebel. In der Mittagshitze eine willkommene Abkühlung für die Menschen.

Aber nicht nur der Spaßfaktor soll beim ersten Einsatz der Nebeldusche unterhalb des Heinrich-Böll-Platzes getestet werden. Die Stadt Köln und die RheinEnergie erhoffen sich außerdem Erkenntnisse darüber, wie sehr sich die Umgebung tatsächlich abkühlt. Eine Wärmebildkamera soll darüber Aufschluss geben.