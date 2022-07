Waldbrandgefahr - Höchste Warnstufe für Teile von NRW

Brände in Essen und Brakel

Erste Brände hat es bereits gegeben. In Essen läuft seit Montagabend ein Großeinsatz der Feuerwehr, weil es in einem Waldgebiet gebrannt hat. Die Fläche wurde auch am Dienstagmorgen noch bewässert, um neue Flammen zu verhindern. In einem Waldgebiet im Stadtteil Heisingen brannten rund 300 Quadratmeter Unterholz und Buschwerk, als die Feuerwehr eintraf. Ein Landwirt unterstützte die Arbeit der Feuerwehr mit einem Güllefass, das er mit rund 11.000 Litern Wasser befüllt hatte.