Viele Wolken, vereinzelte Schauer und etwas Sonne am Wochenende

Sonne und Wolken wechseln sich am Samstag ab

Tagsüber erwarten die Meteorologen am Samstag Temperaturen bis 25 Grad (Sauerland bis 19 Grad) und überwiegend dichte Wolken. Im Tagesverlauf sind landesweit einzelne Schauer möglich, ab dem Mittag wechseln Wolken und kurze sonnige Abschnitte einander ab. Am größten sind die Chancen auf Sonne zwischen Eifel, Kölner Bucht und Siegerland.

Eine Mischung aus Wolken und etwas Regen bestimmt laut Prognose auch am Sonntag das Wetter in NRW, es kühlt zudem etwas ab. In Ostwestfalen werden bis zu 19 Grad, am Rhein bis zu 22 Grad erreicht. In der kommenden Woche soll es dann wieder deutlich wärmer werden.