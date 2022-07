Wie NRW-Städte Hitze besser aushalten wollen

Die Wetterkarte zeigt es recht deutlich: An vielen Orten in NRW wird am Dienstag die 40-Grad-Marke erreicht, besonders aber in den großen Städten. Während in Gummersbach "nur" 37 Grad erwartet werden, sind's in den Innenstädten von Köln oder Leverkusen 40 Grad. Auch in Duisburg oder Düsseldorf wird es so heiß werden.

Viel Beton = im Sommer heiß

Die Gründe liegen auf der Hand - oder eher: dem Beton. Dicht bebaute Innenstädte heizen sich deutlich stärker auf als das Umland mit mehr Freiraum, Bäumen und Wasser. Denn versiegelte Böden absorbieren Sonneneinstrahlung, außerdem kann durch die geringere Vegetation weniger Wasser verdunsten.

Nachts wenig Abkühlung durch den Rhein

Viel Wasser bedeutet aber auch nicht zwangsläufig angenehme Temperaturen. Tobias Kemper vom Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz ( Lanuv ) NRW hat sich die Hitzeregionen auf einer Karte angesehen. "Wo am meisten versiegelt ist, haben wir auch nachts die höchsten Temperaturen" , erklärt Kemper am Beispiel der Stadt Neuss. Aber auch viele Wasserflächen würden sich derzeit tagsüber sehr aufheizen. Für die Nächte bedeutet das: "Wenn wir uns die Karte für Neuss anschauen, geht von Rhein kein großer Effekt aus." Der Fluss kühlt also die Stadt nachts nicht signifikant.

Dramatische Folgen der Hitze

Die Hitze hat teilweise dramatische Folgen: In den Jahren 2018 bis 2020 sind in Deutschland insgesamt fast 20.000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Viele Städte müssen also handeln, wollen sie die Hitze in der Stadt verringern und so ihre Bewohnerinnen und Bewohner schützen. In NRW gibt es dazu bereits verschiedene Konzepte.

"Klimawandel ist vor unserer Haustür angekommen"