Hitzewellen und Unwetter - Unsere neue Sommerrealität

Plöger: "Wir müssen jetzt anpacken"

Meteorologe und Publizist

Der ARD -Meteorologe Sven Plöger ist überzeugt: Hitzewellen und Unwetter sind unsere neue Sommerrealität. Seit Jahren warnt Plöger vor diesen Folgen des Klimawandels - und es nimmt ihn persönlich mit, dass bislang viel zu wenig getan wurde, um diese Entwicklung zu stoppen, wie er am Mittwochabend in der Aktuellen Stunde im WDR sagt.

Seit Jahren versuche er, komplizierte Wissenschaft in Sachen Klimawandel auch für Nicht-Experten zu übersetzen, sagte Plöger. Damit wolle er die Bereitschaft in der Gesellschaft erhöhen, mehr für den Schutz des Klimas zu tun. Die Frage sei, wann endlich der Punkt gekommen sei, an dem alle realisierten, wie schlecht es ums Klima bestellt sei. Der Krieg in der Ukraine und die Gasabhängigkeit Europas sorge nun dafür, dass Schwung in den Ausbau der erneuerbaren Energien kommt. Dies sei eine Chance. " Wir müssen jetzt anpacken und zupacken. "