Willingen ist bereit für den Skisprung Weltcup

Heute Nachmittag startet der Skisprung-Weltcup in Willingen mit Training und Qualifikation und rund 8.000 Zuschauern. Am Abend folgt eine große Eröffnungsfeier inklusive Lasershow. Bis Sonntag werden jeden Tag mehr als 20.000 Zuschauer erwartet.

"FreeWillis" im Dauereinsatz

Damit dieses Event überhaupt so stattfinden kann, sind die ehrenamtlichen Helfer, die sogenannten Free Willis, im Dauereinsatz. Damit die Mühlenkopfschanze bestens präpariert ist, machte sich das Team Tretkommando bereits am frühen Morgen an die Feinarbeit im Hang.

"Ganz starke Arbeit, um 8:30 Uhr steht die Schanze und das fast ohne Walze. Eine geile Truppe!" Jörn Kesper, Präsident Ski Club Willingen

Die letzten Arbeiten an der Schanze

Ähnlich sah es auch bei den Freiwilligen vom Team Anlauf aus, die die Spur der Schanze frästen und kurz vor dem ersten Training noch Kameras installierten. Wegen des Tauwetters und der milden Temperaturen, mussten die FreeWillis die Schanze von Hand oder mit Skiern herrichten.

Samstag bereits ausverkauft

Alleine am Samstag kommen mindestens 23.500 Skisprung-Fans in die Gemeinde im Upland. An dem Tag sind die Tribünen an der Mühlenkopfschanze auch ausverkauft. An der Tageskasse gibt es aber noch Restkarten für Sonntag.

"Es ist immer was besonderes, wenn so viele Menschen hier sind. Wir sind ja ein Touristik-Ort, die Menschen leben davon, für uns ist das super Werbung, unbezahlbar, was das für den Ort wert ist" , betont der Weltcup Pressechef, Dieter Schütz.

Auch sportlich laufen die letzten Vorbereitungen

Wer allerdings noch auf ein Hotelzimmer hofft, hat keine Chance - die sind laut Tourismusverband schon alle ausgebucht. Trotz des Andrangs, die Stimmung im Ort ist aber gut. Gastronomen und Hotels sind bereit und freuen sich auf die vielen Gäste.

Lasershow am Abend

Seit dem ersten Weltcup 1995 greifen die Veranstalter auf die Hilfe der FreeWillis zurück. Über 1.400 Ehrenamtliche sind es mittlerweile, die in allen Bereichen mit anpacken. So wie heute Abend bei der großen Eröffnungsfeier mit Lasershow.

"Viele Helfer kommen auch von außerhalb und nehmen sich extra Urlaub, um hier zu helfen. Da freut man sich dann auch drauf, das ist dann wie ein Wiedersehen von einer großen Familie." Dieter Schütz, Weltcup Pressechef

Heute Abend können sich die Zuschauer dann aber erstmal auf atemberaubende Bilder und Animationen am Himmel rund um die Mühlenkopfschanze freuen. Bevor es dann am Samstag und Sonntag mit den Einzel Weltcups der Athleten weiter geht.