Im Jahr 2024 hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen so viele Menschen im Einsatz erschossen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sechs Männer und eine Frau starben bis Mitte Dezember durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe, wie das Landesinnenministerium in Düsseldorf auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Einsatzorte waren Dortmund, Recklinghausen, Moers, Gangelt, Bonn, Bochum und Kamp-Linfort.

Anstieg im Vergleich zu 2022 und 2023

So viele Todesopfer durch Polizeischüsse waren in NRW laut einer Dokumentation der Zeitschrift "Bürgerrechte und Polizei" seit 40 Jahren nicht mehr gezählt worden. 2022 waren laut NRW -Innenministerum vier Menschen durch Polizeischüsse getötet worden, 2023 waren es drei Menschen.

Der Schusswaffengebrauch sei für die Polizisten immer die Ultima Ratio - "das letzte zur Verfügung stehende geeignete Mittel, um eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben abzuwenden" , sagte ein Sprecher von NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ). Dabei müssten die Polizisten und Polizistinnen in Sekundenbruchteilen die schwerwiegende Entscheidung treffen, ob sie die Schusswaffe einsetzen.