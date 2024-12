Es bestehe wie schon in den vergangenen Jahren " eine abstrakt erhöhte Gefährdungslage ", so Eisenmann. " Insbesondere als Reaktion auf den Anschlag in Magdeburg sind die Einsatzkräfte nochmals sensibilisiert worden. " Auch die angespannte Lage im Nahen Osten habe man im Einsatzkonzept berücksichtigt. Unter anderem würden deshalb in der Silvesternacht die Sicherheitsmaßnahmen an der Synagoge in Köln verstärkt.

Tausende Polizisten an Silvester im Einsatz

Dabei werden in diesem Jahr landesweit wieder tausende Polizisten und Polizistinnen in der Nacht zu Neujahr im Einsatz sein. Im vergangenen Jahr waren es laut Innenministerium rund 6.600. Trotzdem war es in der Silvesternacht immer wieder zu teils massiven Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und gewaltbereiten Gruppen gekommen.