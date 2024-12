Die Iserlohn Roosters haben einen extrem wichtigen Sieg im Abstiegskampf geholt. Gegen den Tabellennachbarn aus Augsburg feierten sie am Samstag einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung. Damit verhinderten die Roosters, dass die Gäste in der Tabelle vorbeizogen.

0:2 - Iserlohn mit Fehlstart

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge, startete Iserlohn auch in das Duell mit den Panthern alles andere als gut. Nach Toren von Nicholas Baptiste und Anthony Louis lagen die Hausherren nach 25 Minuten bereits mit 0:2 hinten. Doch dann kämpften sie sich regelrecht in die Partie und wurden noch vor der zweiten Drittelpause belohnt: Tyler Boland (32.) stellte mit seinem zehnten Saisontreffer den Anschluss her.

Fast wäre Iserlohn im Mittelabschnitt sogar noch der Ausgleich gelungen, doch Sven Ziegler scheiterte knapp. Immerhin überstanden die Roosters nach 37 Minuten ihr erstes Unterzahlspiel der Partie unbeschadet, und so ging es mit einem knappen Rückstand in den letzten Durchgang.