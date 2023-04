Trucker-Treffen in Meinerzhagen gestartet - Erlös geht an Kinderhospiz

Laut ist es am Freitag auf dem Flugplatz Meinerzhagen. Nicht nur die Motoren der anrollenden Lastwagen heulen auf, auch kündigt sich jeder Fahrer zusätzlich mit seiner Hupe an.

Hospiz auf Spenden angewiesen

Pascal Carvalho aus Attendorn ist selber Lkw -Fahrer und fährt normalerweise Lebensmittel quer durch Deutschland. Sieben Monate lang hat er organisiert, um das dreitägige "La Familia"-Treffen zu ermöglichen. Das findet zwar zum ersten Mal statt, trotzdem haben sich rund 240 Lkw für das Wochenende angekündigt.